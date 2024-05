Motorista tira alunos pelo teto antes de ônibus ser tomado pela água em SC

Ninguém ficou ferido. Imagens que mostram o ônibus parcialmente submerso foram feitas horas depois da saída dos estudantes.

O motorista Leomar Ribas contou que foi surpreendido pela água quando fazia o caminho da volta. "Uma ponte escapou, represou a água e jogou na rua. Foi de encontro ao ônibus rapidamente, questão de segundos. A única coisa foi parar", relatou em vídeo publicado pela Prefeitura de Capinzal.

Ele diz que estacionou o ônibus na esperança do volume de água abaixar. "Se eu tento ir para frente ou para trás, o ônibus desgarra do chão e a água podia arrastar. Ia ser uma tragédia".

"Como a água não baixava, a tendência era aumentar, optei pela saída de emergência", contou Ribas.

Ali, era pensar rápido e agir porque a água ia tomar conta. Se demorasse, não conseguia sair mais.

Motorista Leomar Ribas

A frente fria que causou estragos e mortes no Rio Grande do Sul atingiu Santa Catarina na quinta (2). A Defesa Civil emitiu um alerta de temporais e alagamentos para as regiões oeste e sul.