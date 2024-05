Rio ou lago: afinal, o que é o Guaíba, atingido por temporal no RS?

Essas características fazem que o Guaíba seja um lugar de estacionamento e quando enche, ele transborda e as águas fluem para a Laguna dos Patos, que também pode transbordar, e para o oceano Atlântico. Mas se há uma 'maré de tempestade', como agora, com o nível do oceano transbordado, a desembocadura da Laguna dos Patos não tem evasão, então as águas ficam todas retidas.

Rualdo Menegat

Geógrafos destituíram o título de 'rio' ao Guaíba nos anos 1950. Um artigo sobre o tema publicado no IHGRGS (Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul) descreve que em 1958 uma assembleia da "Associação de Geógrafos Brasileiros", ao estudar a questão, definiu que o Guaíba não tinha características de rio. O texto diz que "a designação de rio dada ao Guaíba pertence principalmente ao domínio popular."

Tentativa de definição vem da época da colonização. "Desde essa época, o Guaíba foi designado de rio. Mas, quando o naturalista francês Auguste de Saint-HiIlaire faz uma viagem pelo rio Jacuí e entra de barco no Guaíba, ele corrige a informação: era um lago", explica o professor Rualdo Menegat.

Governo certificou Guaíba como lago em 1982. A canetada veio por meio de documentos oficiais e orientações escolares: o Guaíba deveria ser chamado de lago.

Confusão pode se dar pela construção da cidade. Como Porto Alegre se desenvolveu nas margens dos canais, há a percepção de que eles possam ser rios - o que levaria ao Guaíba a tal definição.

Definição influencia na preservação. A definição de rio e lago diferencia a maneira da gestão ambiental que deve ser feita no Guaíba.