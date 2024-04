Zanin atende pedido do governo ao STF e suspende prorrogação de desoneração da folha

A decisão de Zanin atende a pedido apresentado na véspera pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela Advocacia-Geral da União (AGU), e representa um novo capítulo no embate entre o governo e Congresso sobre a desoneração.

O ministro do STF argumentou na decisão liminar que há uma "urgência em se evitar verdadeiro desajuste fiscal de proporções bilionárias e de difícil saneamento". Ele submeteu sua decisão para análise imediata do plenário virtual do STF.

"Necessária, portanto, a concessão de tutela cautelar que reduza os danos fiscais descritos na inicial, evitando-se que se tornem irreversíveis", disse.

Zanin afirmou ainda que o Supremo vem decidindo de forma a se compatibilizar com as leis do novo regime fiscal, decorrente de uma opção legislativa, uma referência ao novo arcabouço.

"Não cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer juízo de conveniência e oportunidade sobre o conteúdo do ato normativo, mas apenas atuar em seu papel de judicial review, ou seja, de verificar se a lei editada é compatível com a Constituição Federal", ressaltou.

Zanin pediu informações à Presidência, à Câmara dos Deputados e ao Senado num prazo de 10 dias. Também serão ouvidos no caso a AGU e a Procuradoria-Geral da República.