Kiev esvazia dois hospitais depois de chefe da KGB de Belarus espalhar temores sobre bombardeio

Kiev (Reuters) - Dois hospitais civis da capital da Ucrânia, Kiev, foram esvaziados nesta sexta-feira após o chefe do serviço secreto KGB de Belarus ter dito que os locais abrigavam soldados, elevando temores de um bombardeio contra os prédios.

A prefeitura de Kiev afirmou, sem especificar qual, que um vídeo com grande circulação nas redes continha uma ameaça a ambas as instalações, incluindo um hospital infantil, sob falsas acusações de que soldados estavam se refugiando no local.

“Isso é uma grande mentira e uma provocação do inimigo, que a está usando para atacar a infraestrutura social da capital”, afirmou a prefeitura pelo Telegram.