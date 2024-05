PF mira nomes ligados a Bivar em operação por ameaças no União Brasil

Rueda pediu ao STF, em março desse ano, que Bivar fosse investigado. O atual presidente do União acusa o deputado de envolvimento no incêndio criminoso de duas casas de praia da família de Rueda, em Pernambuco, em março desse ano.

O UOL tenta contato com Bivar e com a defesa do parlamentar. Desde que o caso veio à tona, Bivar nega ter feito qualquer ameaça e diz que as acusações de Rueda são "uma ficção hollywoodiana".

Briga vem desde o fim de fevereiro

A disputa começou após Rueda ter sido eleito o novo presidente do União, no fim de fevereiro. Bivar contestou a eleição, que chamou de fajuta, e o partido abriu um processo para afastar e expulsar o deputado da sigla.

Bivar está afastado da presidência do União desde março. O mandato dele à frente da legenda iria até 31 de maio, mas as suspeitas de ameaça levaram a Executiva do partido a afastá-lo do comando, com 11 votos a favor, 5 contra e uma abstenção.

As investigações começaram na Polícia Civil do DF, mas passaram para a Polícia Federal. O inquérito, supervisionado pelo STF, está a cargo do ministro Nunes Marques, que autorizou as apurações no dia 11 de abril.