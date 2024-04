Traços de gripe aviária são encontrados em 20% de amostras de leite comercial dos EUA, diz FDA

(Reuters) - Cerca de uma em cada cinco amostras de leite comercial nos Estados Unidos apresentou resultado positivo para traços de gripe aviária em uma pesquisa, com uma proporção maior proveniente de áreas com rebanhos infectados, informou a Agência de Alimentos e Medicamentos do país (FDA, na sigla em inglês).

Não há evidências de que o leite represente um perigo ou que um vírus vivo esteja presente, acrescentou o órgão regulador.

A FDA disse na quinta-feira que testes adicionais são necessários para determinar se o patógeno intacto ainda está presente e se continua infeccioso.