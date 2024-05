Metade das cidades do RS reconhece não ter sistema de alerta para enchentes

A gestão estadual alertou para o risco de descargas elétricas, queda de granizo e ventos fortes. As rajadas podem chegar até 100 km/h. À noite, a temperatura irá cair. Uma precipitação mais intensa seguirá no sul do estado.

O ar frio avança, diminuindo temperaturas no estado na quinta (9). A previsão é de mínimas de 5 °C e 11 °C no centro-sul, região dos município de Arroio dos Ratos e Charqueadas, que já foram muito afetados pelas chuvas. Ainda deve chover forte no sul gaúcho na quinta. "Será um momento difícil", afirmou o governador Eduardo Leite (PSDB).

A previsão para a quinta-feira (9) é de mínima 16 ºC e máxima 20 °C em Porto Alegre, com 47% de probabilidade de chuva. Já em Eldorado do Sul, o dia será com mínima de 16 ºC e máxima de 21 ºC — com probabilidade de 44% de chover. Em São Leopoldo, a temperatura deve variar entre 15 ºC e 20 ºC, com 59% de probabilidade de precipitação. Os dados são da Climatempo.

Pelotas e Eldorado do Sul tem evacuações

A cidade de Eldorado do Sul (RS) deve ser completamente evacuada. Segundo o prefeito Ernani de Freitas (PDT), a região central do município de 39,5 mil habitantes foi completamente alagada.

Seis cidades estão recebendo moradores de Eldorado do Sul: Guaíba, Mariana Pimentel, Sertão Santana, Barra do Ribeiro, Porto Alegre e Gravataí. O transporte da população está sendo feito por helicópteros, ônibus e até caminhões. Ao UOL, Freitas disse que há uma força tarefa para resgate e evacuação dos desabrigados.