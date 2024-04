Auxílio do Chipre para Gaza é retomado após pausa por morte de trabalhadores humanitários

NICÓSIA (Reuters) - Envios de auxílio do Chipre para Gaza foram retomados no fim da sexta-feira, segundo uma fonte cipriota e uma autoridade dos Emirados Árabes, com um navio carregando comida para o enclave palestino, após uma pausa pelo assassinato de sete funcionários humanitários.

A ONG World Central Kitchen havia interrompido sua operação para revisar sua atividade no território depois do ataque de abril, paralisando envios diretos do Chipre para Gaza.

Um pequeno navio de carga deixou o porto de Larnaca na noite de sexta-feira com auxílio humanitário doado pelos Emirados Árabes Unidos, de acordo com a fonte cipriota e a autoridade dos Emirados.