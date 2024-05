México encara temperaturas de 48ºC, e onda de calor provoca apagões

Equador e Colômbia também têm sofrido com o racionamento de energia, devido à falta de água para alimentar as usinas hidrelétricas.

Uma onda de calor atinge várias regiões do México e provocou a redução do nível de diversas represas do país, causando preocupação nos setores produtivos, principalmente no agropecuário.

© Agence France-Presse