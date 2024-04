Autoridades de EUA e França estão no Oriente Médio e buscam conter guerra em Gaza

Blinken, falando na abertura de uma reunião com os Estados árabes do Golfo, disse que a maneira mais eficaz de lidar com a crise humanitária e criar espaço para uma solução mais duradoura é obter um cessar-fogo que permita a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas.

"Ainda precisamos conseguir mais ajuda para Gaza e seus arredores...Temos que encontrar mais eficiência", disse ele.

Em Riad, Blinken deve discutir com os ministros das Relações Exteriores árabes como será a governança da Faixa de Gaza após o fim da guerra entre Israel e Hamas, de acordo com um autoridade de alto escalão do Departamento de Estado.

Blinken também deve reunir países árabes e europeus e discutir como a Europa pode ajudar nos esforços de reconstrução da Faixa de Gaza, que foi reduzida a ruínas em um bombardeio israelense que já dura seis meses.

O primeiro-ministro da Jordânia, Bisher al Khasawneh, disse que todas as partes precisam encontrar um caminho para uma solução de dois Estados para o conflito ou o Oriente Médio corre o risco de outra catástrofe.

"O que temos que ver é um caminho irreversível para a realização de uma solução de dois Estados... para que não estejamos nessa situação novamente em alguns anos e arrastemos a região e talvez o mundo inteiro para uma tensão ainda maior e coloquemos em risco a paz e a segurança globais", disse ele em Riad.