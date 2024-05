Lula volta a criticar quem espalha fake news sobre RS: 'Espécie canalha'

O presidente Lula voltou a condenar as pessoas que espalham desinformação sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Ao jornal O Globo, o petista afirmou que "não sabia que existia uma espécie de ser humano tão canalha como a dos caras que fazem fake news".

O que aconteceu

Presidente criticou a facilidade com que fake news são propagadas nas redes sociais. "É mais fácil falar a mentira e falar mal do que falar a verdade", disse.

A pedido do governo federal, a PF abriu inquérito para apurar fake news. Conforme mostrou o UOL, em meio à inação de Congresso e STF, o governo federal vem assumindo a dianteira e mandando investigar casos de desinformação que possam prejudicar os resgates no Rio Grande do Sul, mas, de forma considerada polêmica, já que os pedidos têm mirado, sobretudo, desafetos do governo.