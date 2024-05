Sócio de Prates, diretor financeiro da Petrobras também deve deixar posto

A substituição de Leite é dada como certa no governo. Já o diretor Mário Spinelli (Governança e Conformidade) entrou na bolsa de apostas como um diretor que pode ser trocado. Nesse caso, contudo, por sua relação com o ministro Fernando Haddad (Fazenda). Spinelli foi Controlador-Geral do Município de São Paulo (2013-2014) na época em que Haddad era prefeito.

No jogo político em Brasília, Haddad saiu derrotado com a queda de Prates. Enquanto que os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Rui Costa (Casa Civil) ganharam a jogada. A escolha do substituto, entretanto, coube a Lula. Atualmente, Magda Chambriand está lotada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com salário líquido de R$ 9.960,19, segundo documentos públicos. Na Petrobras, considerando benefícios, a remuneração chega a R$ 300 mil ao mês.

Troca de bastão

A reunião do conselho que irá deliberar sobre a antecipação da saída de Prates da Petrobras foi marcada para esta quarta-feira, 11 horas. A coluna apurou que a decisão será pela saída imediata dele. Ele participa da reunião. Até que a indicada do governo assuma, haverá um vácuo que calcula-se será de uma semana.

Caberá ao presidente do conselho de administração, Pietro Mendes, indicar quem irá ocupar a vaga na interinidade. A coluna apurou que ele deve escolher Clarice Coppetti (Relacionamento Institucional e Sustentabilidade).

"Caixa" da esquerda

A substituição de Prates estava precificada desde que ele se absteve na votação que rejeitou o pagamento de dividendos aos acionistas da Petrobras. A posição foi como um voto contra o governo que, naquele momento, se opôs a medida.