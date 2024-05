Lula roda filme antigo e ruim na Petrobras

Lula trocou Jean Paul Prates por Magda Chambriard no comando da Petrobras porque quer reativar antigos projetos. Isso inclui a retomada da refinaria pernambucana de Abreu e Lima e do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Inclui também a construção de navios e plataformas em estaleiros nacionais.

Todas essas iniciativas exalam um aroma forte de naftalina. Lula roda um filme concebido no seu primeiro mandato. Ganhou impulso no segundo reinado petista. Deu em corrupção e prejuízo. Sob Dilma Rousseff, a crise na Petrobras forneceu a nitroglicerina que compôs a explosão do impeachment.

Na aparência, Jean Paul Prates caiu em desgraça por defender a distribuição de metade dos R$ 43,9 bilhões de dividendos extras da Petrobras. Lula dizia que a estatal deve servir ao povo, não aos dinossauros do mercado.