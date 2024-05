Há 135 anos Bembé do Mercado celebra religião que Anitta exalta em 'Aceita'

A cantora Anitta utilizou as redes sociais para publicar imagens do novo clipe da música Aceita, na qual assume e exalta a religião do Candomblé. Com isso, a cantora anunciou ter perdido mais de 200 mil seguidores em seu perfil.



A data escolhida por Anitta, o dia 13 de maio, foi a mesma que o babalorixá João de Obá e seus seguidores, em 1889, decidiram ir para a praça principal da cidade de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo da Bahia, para celebrar os orixás e agradecer pelo fim da escravidão, abolida oficialmente um ano antes.



Os negros nascidos livres e os recém libertos ocuparam as ruas para enaltecer a sua ancestralidade africana e saudar o Sagrado que os possibilitou atravessar os anos de sequestro, escravização e violência colonial. O ato, além de uma declaração pública de fé, expressava a liberdade tão almejada.



Pela rejeição à postagem da Anitta, vê-se o quanto ainda temos que enfrentar de preconceito e racismo religioso no Brasil, 135 anos após a corajosa atitude de comemorar a abolição da escravidão com toques de atabaques e cantos aos Orixás. Por isso, em Santo Amaro, a atitude de João de Obá é celebrada e repetida todos os anos no Bembé do Mercado, considerado o maior Candomblé de rua do mundo.



O Bembé do Mercado é uma manifestação cultural e religiosa que reúne mais de 65 terreiros de Candomblé, no largo do mercado principal de Santo Amaro da Purificação, município a 80 km de Salvador.



É um raro momento em que uma cerimônia do Candomblé acontece na rua, onde também são apresentadas outras expressões da cultura afro-brasileira, como o samba de roda, a capoeira, o maculelê, o lindro amor, o nego fugido de Acupe, as caretas de Saubara, entre outras práticas deixadas pelos escravizados.



De 13 a 18 de maio, o Candomblé é o centro de uma rica programação que inclui shows, performances, aulas públicas e debates sobre patrimônio imaterial, culturas e saberes populares, educação antirracista, combate à intolerância religiosa entre outras ações.

No Bembé do Mercado, temos a religiosidade de matriz africana, ainda hoje perseguida e discriminada, promovendo a união de comunidades, poderes públicos, acadêmicos e ativistas sociais para refletir e exigir respeito às práticas culturais da população negra.



Em 2019, o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) reconheceu o Bembé do Mercado como Patrimônio Cultural do Brasil. A Unesco, órgão da ONU (Organização das Nações Unidas), acompanha a realização do Bembé em vista a oferecer o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, o que garantirá a valorização e preservação como um bem de valor para todos os povos do mundo.



O Bembé do Mercado é uma das mais longevas ações afirmativas de combate ao racismo no século XXI. Em 2024, esse movimento pelo respeito e liberdade religiosa ganha ainda mais visibilidade pela provocação feita pela cantora Anitta, com as imagens da sua nova canção Aceita.

As forças das águas e das florestas

Anitta é filha de Logun Edé, divindade que une as forças das águas e das florestas, por ser fruto do encontro entre Oxum, protetora dos rios, e o caçador Oxóssi, rei das matas.



No clipe, a artista se mostra com os trajes e símbolos religiosos em cenas comuns aos rituais do Candomblé, como os banhos de ervas sagradas e a preparação das comidas oferecidas às entidades e compartilhadas pela comunidade religiosa. Apesar da letra não expressar literalmente, o clipe exalta o poder da natureza, fonte das divindades e do sagrado celebrado nas religiões de matriz africana.



"Oh, é que eu vou morrer assim, nunca vou mudar. Não é tão difícil de aceitar", diz a letra da canção que mistura trechos em inglês e espanhol, para reclamar da forma como é (des)tratada, entre termos como 'exótica', 'estilosa', 'cachorra rebelde'.