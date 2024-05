Líder de partido alemão aliado a Bolsonaro é condenado por slogan nazista

Em 2017, diante das declarações radicais por parte do membro do partido, membros do AfD avaliaram sua expulsão. Mas a decisão foi outra: ele seria mantido e o partido, aos poucos, caminharia para adotar sua própria retórica.

Ex-professor de história do ensino médio, Björn Höcke, 52 anos, é atualmente o líder do AfD na Turíngia. O diretório do partido na região é monitorado pelas autoridades policiais por suspeitas de envolvimento em discursos antidemocráticos.

Em sua defesa, durante o julgamento, o alemão alegou que não sabia que essa frase era um slogan nazista.

A promotoria não aceitou esse argumento. "Isso não é nem confiável nem compreensível", disse Benedikt Bernzen, promotor público em Halle.

A condenação ocorre em um momento em que a AfD está enfrentando vários escândalos. Em meados de janeiro, a participação de alguns membros da AfD em uma reunião da ultradireita para discutir um plano de expulsão em massa de estrangeiros ou pessoas de origem estrangeira da Alemanha chocou o país.

Aliados de Eduardo Bolsonaro

Enquanto o partido é alvo de polêmicas e denúncias de promoção do nazismo, ele é cortejado por Eduardo Bolsonaro. Em abril, o deputado esteve em Berlim e se reuniu com Beatrix von Storch, neta de um dos ministros mais importantes de Hitler e deputada pelo AfD.