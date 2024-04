Biden conversa com líderes do Egito e Catar sobre cessar-fogo em Gaza

Os riscos de uma escalada militar em Rafah também foram enfatizados, em relação a como seria uma catástrofe em uma crise humanitária que já está piorando e que teria um impacto na estabilidade e na segurança da região, segundo o comunicado.

“O presidente Al-Sisi sublinhou a necessidade de acesso completo e adequado a auxílio humanitário, analisando os intensos esforços egípcios nesse sentido.”

Os dois presidentes também enfatizaram a necessidade de trabalhar para impedir a expansão do conflito e reafirmaram a importância da solução de dois Estados como um meio para atingir segurança, paz e estabilidade na região”, disse o comunicado da Presidência do Egito.

Biden também teve uma ligação telefônica na noite de segunda-feira com o emir Tamim bin Hamad Al Thani, do Catar, cujo país também tem um papel de mediador no conflito.

“Durante o telefonema, discutiram a evolução da situação na Faixa de Gaza e nos territórios palestinos ocupados e os esforços dos dois países para chegar a um acordo de cessar-fogo imediato e permanente em Gaza”, afirmou o Catar em comunicado.

(Reportagem de Mohamed Hindaway)