Assassinos de Marielle Franco são condenados a 78 e 59 anos de prisão

- 'Tinha esperança de que estivesse viva' -

Estavam presentes na sala do tribunal durante as audiências a mãe, a filha, a viúva e a irmã de Marielle, além da viúva de Anderson Gomes. Junto ao júri, eles ouviram ontem depoimentos fortes, como o de Fernanda Chaves, assessora de imprensa de Marielle, que estava no carro da vereadora e sobreviveu ao atentado.

Por videoconferência, ela relatou as circunstâncias do ataque. Disse que ouviu uma "rajada" de tiros e que se agachou, pensando que se tratava de "um confronto de policiais e bandidos". "Eu estava atrás do Anderson, ao lado da Marielle. Ela estava o tempo todo da viagem do meu lado direito, de onde vieram os tiros", contou Fernanda.

Quando os tiros cessaram, ela conseguiu acionar o freio de mão, saiu do veículo, "muito ensaguentada [...] e com vidro grudado" em seu corpo, para pedir ajuda. "Olhei para Marielle lá dentro, na esperança de que ela ainda estivesse viva".

O julgamento não incluiu os supostos autores intelectuais do crime, o deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) e seu irmão, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio (TCE-RJ). Presos em março, após terem sido citados em delação por Ronnie Lessa, os irmãos Brazão se apresentaram na semana passada para depor no Supremo Tribunal Federal (STF), assim como o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa.

Os irmãos Brazão e Rivaldo Barbosa, acusado de obstruir a investigação após o assassinato, negaram envolvimento no crime. As investigações estão em curso.