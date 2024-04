Netanyahu enfrenta dilema político entre trégua em Gaza e ataque a Rafah

Mas Israel diz que quatro batalhões remanescentes do Hamas estão entrincheirados lá -- depois de mais de seis meses de guerra desencadeada pelo ataque transfronteiriço do grupo em 7 de outubro -- e que os atacará após retirar os civis.

No entanto, se um cessar-fogo for acordado, os planos de ataque serão arquivados em favor de um "período de calma contínua", de acordo com uma fonte informada sobre as negociações, durante o qual algumas dezenas de reféns do Hamas serão libertados em troca de prisioneiros palestinos.

No domingo, o ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, pediu a Netanyahu que não recuasse de uma ofensiva terrestre contra o Hamas em Rafah, mesmo com o premiê enfrentando a pressão de aliados internacionais para descartar os planos de ataque devido ao risco de grandes baixas civis e de um desastre humanitário.

Um cessar-fogo seria uma derrota humilhante, disse Smotrich em um vídeo que ele divulgou para a imprensa e endereçou a Netanyahu. Se ele não conseguir acabar com o Hamas, "um governo chefiado por você não terá o direito de existir", disse ele.

Smotrich foi rapidamente seguido pelo ministro da Polícia, Itamar Ben-Gvir, que compartilhou no X uma observação feita em 30 de janeiro durante uma rodada anterior de negociações de cessar-fogo: "Lembrete: Um acordo irresponsável = a dissolução do governo".

O gabinete de Netanyahu e seu partido conservador Likud não emitiram uma resposta às declarações dos ministros. Seus porta-vozes não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto nesta segunda-feira.