TSE deve absolver Moro e permitir que senador continue no cargo

Além do parecer do Ministério Público Eleitoral, pesa a favor de Moro a decisão do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná, que absolveu o senador em julgamento no plenário. Para a maioria dos juízes do tribunal paranaense, não seria possível somar os custos das duas pré-campanhas para afirmar que Moro extrapolou o limite de gastos.

Em caráter reservado, ministros do TSE ponderam que, se as regras da pré-campanha não chegam a esse nível de detalhe sobre um candidato que muda de ideia quanto ao cargo que vai concorrer antes do período oficial de campanha, não caberia à Justiça Eleitoral fazer isso.