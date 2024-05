Nível do Guaíba volta a ficar abaixo dos 5 m; há previsão de chuva para RS

Chuvas não devem ser significativas para alta do volume dos rios, diz o MetSul. "A maior preocupação é com o risco de deslizamentos na Serra, uma vez que o solo segue saturado e instável".

Também há previsão de geada. As temperaturas mínimas variam de 3ºC a 0ºC no sul do RS e na região metropolitana da Porto Alegre, informou o Inmet.

Madrugada de hoje foi a mais fria do ano no RS. Segundo o MetSul, as temperaturas chegaram a 0ºC no interior gaúcho. Em Porto Alegre, pessoas alocadas em um abrigo estão usando caixas de leite como isolante térmico.

Números da tragédia

Dos 497 municípios gaúchos, 452 sofreram alguma consequência dos temporais. As cidades atingidas no estado representam 90% do total. As informações são do último boletim da Defesa Civil.

Número de afetados pelos temporais no Rio Grande do Sul é de 2.144.124. Ao menos 538.126 pessoas ficaram desalojadas e 76.580 estão em abrigos.