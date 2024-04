Parlamentares argentinos debaterão versão reduzida de reformas econômicas de Milei

O debate sobre os dois projetos de lei -- divididos devido a uma forte resistência inicial contra seus planos fiscais para reverter um déficit profundo -- nesta tarde. A votação pode ocorrer já nesta segunda-feira e, se aprovados, os projetos seguirão para o Senado.

"Acho que os números (de votos) estão lá", disse Miguel Ángel Pichetto, um parlamentar do bloco de centro-direita Coalizão Federal Fazemos, que tem fornecido apoio condicional a Milei, à emissora local Radio Con Vos.

"O trabalho foi feito, eles se mostraram abertos ao diálogo e à realização de acordos. Eles removeram alguns tópicos mais delicados."

No Senado, entretanto, os projetos de lei provavelmente enfrentarão mais resistência. Em uma votação anterior, em fevereiro, o principal projeto de lei "omnibus" obteve aprovação geral na Câmara dos Deputados, mas tantos artigos específicos foram rejeitados que ele teve que ser reformulado.

As reformas em pauta nesta segunda-feira são uma versão reduzida do pacote anterior.

Entre outros elementos, as reformas dariam ao Executivo o poder de reestruturar ou privatizar órgãos públicos, diminuir a burocracia para atrair grandes investimentos e ajustar as regulamentações trabalhistas. Um pacote fiscal separado também aumentaria os impostos sobre as pessoas de alta renda e reduziria drasticamente a taxa sobre ativos pessoais.