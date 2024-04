Governo Biden toma medida para tornar uso da maconha crime menos grave nos EUA

Reclassificar a maconha representa um primeiro passo para reduzir o abismo entre leis estaduais e federais de cannabis. A droga é legal de alguma maneira em quase 40 Estados.

Embora reclassificar a droga não a torne legal, abriria as portas para mais pesquisas e usos médicos, resultando em punições criminais menores e mais investimentos em cannabis.

A DEA se recusou a comentar.

O apoio do público à legalização da maconha nos EUA cresceu significativamente nas últimas décadas, refletindo uma aceitação cada vez maior do uso recreativo e medicinal do cannabis.

Colorado e Washington foram os primeiros Estados a permitir a maconha recreativa em 2012.

Biden e a vice-presidente Kamala Harris estão tentando reforçar o apoio da comunidade negra à sua campanha de reeleição contra o ex-presidente republicano Donald Trump.