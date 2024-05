Fed manterá taxas estáveis enquanto inflação diminui esperanças de flexibilização da política monetária

As autoridades do Fed não atualizarão as suas projeções econômicas trimestrais na reunião desta semana, pelo que qualquer nova orientação depende da declaração e da conferência de imprensa de Powell.

O Fed fez progressos significativos na redução da inflação de volta à sua meta de 2%, depois de ter atingido o máximo de 40 anos em 2022.

Mas o progresso estagnou este ano, e até ameaçou reverter, levando os responsáveis do banco central a minimizarem quando poderão começar os cortes nas taxas.

Com o início da última reunião do Fed , na terça-feira, dois conjuntos de dados minaram ainda mais as perspectivas.

(Reportagem de Howard Schneider)