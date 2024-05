China lança missão histórica para coletar amostras em lado oculto da Lua

Por Eduardo Baptista

WENCHANG, China (Reuters) - A China lançou nesta sexta-feira uma espaçonave sem tripulação em uma missão de quase dois meses para recuperar rochas e solo do lado oculto da Lua, o primeiro país a fazer uma tentativa tão ambiciosa.

O Long March-5, maior foguete da China, decolou às 17h27, horário de Pequim (6h27 em Brasília), do Centro de Lançamento Espacial Wenchang, na ilha de Hainan, no sul do país, com a sonda Chang'e-6, de mais de 8 toneladas.