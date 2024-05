Putin ordena exercícios com armas nucleares táticas para dissuadir Ocidente

A Rússia afirma que os Estados Unidos e seus aliados europeus estão levando o mundo à beira de um confronto entre potências nucleares ao apoiar a Ucrânia com dezenas de bilhões de dólares em armas, algumas das quais estão sendo usadas contra o território russo.

O Ministério da Defesa russo disse que realizará exercícios militares, incluindo a prática de preparação e implantação para o uso de armas nucleares não estratégicas, afirmando que os exercícios foram ordenados pelo presidente Vladimir Putin.

"Durante o exercício, um conjunto de medidas será realizado para praticar as questões de preparação e uso de armas nucleares não estratégicas", disse o ministério.

As forças de mísseis do Distrito Militar do Sul, a aviação e a Marinha participarão, informou o Ministério da Defesa.

O exercício tem como objetivo garantir a integridade territorial e a soberania da Rússia "em resposta às declarações provocativas e ameaças de certas autoridades ocidentais contra a Federação Russa", segundo o ministério.

A Rússia e os Estados Unidos são, de longe, as maiores potências nucleares do mundo, detendo mais de 10.600 das 12.100 ogivas nucleares do mundo. A China tem o terceiro maior arsenal nuclear, seguida pela França e pelo Reino Unido.