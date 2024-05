Astrônomos finalmente detectam planeta rochoso com uma atmosfera

Observações com infravermelho usando dois instrumentos do Telescópio Espacial James Webb indicaram a presença de uma atmosfera substancial -- embora inóspita --, talvez continuamente abastecida por gases liberados por um vasto oceano de magma.

"A atmosfera é provavelmente rica em dióxido de carbono ou monóxido de carbono, mas também pode ter outros gases, como vapor de água e dióxido de enxofre. As atuais observações não conseguem precisar a composição exata da atmosfera", afirmou o cientista planetário Renyu Hu, do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa e da Caltech, principal autor do estudo publicado na revista Nature.

Os dados do Webb também não deixaram clara a espessura da atmosfera. Hu afirmou que pode ser tão espessa quanto a da Terra ou até mais do que a de Venus, cuja atmosfera tóxica é a mais densa do nosso sistema solar.

Chamado 55 Cancri e or Janssen, o planeta é cerca de 8,8 vezes mais massivo que a Terra, com aproximadamente o dobro do diâmetro do nosso planeta. Orbita sua estrela a 1/25 da distância entre o planeta mais interno do nosso sistema solar -- Mercúrio -- e o sol. E, por isso, a temperatura na superfície é de cerca de 1.725 graus Celsius.

"De fato, esse é um dos exoplanetas rochosos mais quentes que conhecemos", afirmou o astrofísico e co-autor do estudo, Brice-Olivier Demory, do Centro de Espaço e Habitabilidade da Universidade de Berna, na Suíça, usando o termo para planetas que estão além do nosso sistema solar.

"Provavelmente há lugares melhores para passar férias na nossa galáxia."