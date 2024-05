Saques, assaltos e abusos geram medo em meio à crise das enchentes no RS

“Estamos deixando de fazer o trabalho por causa disso. De noite, só com escolta, porque o risco está ficando insustentável”, disse à Reuters o voluntário Lauro Strogulski Júnior, de 50 anos, que presenciou a prisão de um homem no domingo, após um saque a um supermercado no bairro Humaitá.

Dezenas de policiais civis e militares foram acionados para o monitoramento do local, que também tinha carros da Polícia Federal e da Força Nacional. Uma equipe do Batalhão de Choque patrulhava as águas em um barco, e ao menos um agente acompanhava, em jet ski, os socorristas que ainda saíam para resgates.

“De noite está bem complicado. Estão passando endereços errados de resgate para assaltar”, contou Fabiano Vargas, de 42 anos, antes de embarcar para um socorro noturno.

Os relatos de roubos adicionaram insegurança ao trabalho de voluntários e medo aos moradores, que resistem em deixar suas casas pelo temor de furtos. Há relatos de ocorrências não só na capital, mas também em Canoas, Eldorado do Sul, Novo Hamburgo e São Leopoldo. O policiamento em pontos de socorro tem sido reforçado.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pediu ao Ministério da Justiça mais homens da Força Nacional, e o seu efetivo no Estado deve ultrapassar 400. O governo federal também enviou agentes da Polícia Federal. Leite ainda cancelou férias e licenças de policiais, liberou horas extras e convocou militares da reserva para ampliar o patrulhamento nas cidades arrasadas pelos alagamentos.

“Manteremos a ordem no Estado e vamos prender e dar consequência para todos aqueles que usam um momento dramático como esse para aplicar golpes ou praticar crimes”, afirmou o governador à imprensa.