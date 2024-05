Chuvas previstas no RS podem elevar nível dos rios para patamares superiores aos atuais, diz Leite

(Reuters) - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse nesta quinta-feira que as projeções de chuvas para o fim de semana no Estado pode fazer com que o nível dos rios em algumas localidades suba acima de patamares atuais.

Em entrevista à GloboNews, Leite ainda afirmou que no momento o Rio Grande do Sul não precisa apenas de dinheiro para lidar com a crise causada pelas chuvas intensas que têm atingido o Estado, mas também mudanças em regras fiscais e processos administrativas para facilitar a aplicação de recursos.

(Por Fernando Cardoso)