Dorival Júnior convoca seleção brasileira renovada para disputar Copa América

Além de Evanílson, outros nomes novos que ganharam espaço no time com Dorival são Wendell, Beraldo, João Gomes, Douglas Luiz, Savinho e Endrick.

Antes do torneio nos Estados Unidos em junho, os convocados farão dois amistosos -- um contra o México, no dia 8, e outro contra os Estados Unidos, no dia 12.

Atualmente o Brasil está na sexta posição das eliminatórias para a Copa de 2026, após ficar quatro jogos sem vitória sob o comando de Diniz.

Depois que Dorival assumiu, o Brasil venceu a Inglaterra e empatou com Espanha em amistosos internacionais. As eliminatórias serão retomadas apenas no segundo semestre do ano.

A apresentação dos jogadores que defendem os times da Europa está marcada para 30 de maio, enquanto os atletas do futebol brasileiro chegarão em 3 de junho para se juntar à seleção para a Copa América.

Veja a lista de convocados: