Iraque solicita fim de missão de assistência da ONU até o final de 2025

BAGDÁ (Reuters) - O Iraque solicitou que uma missão de assistência da Organização das Nações Unidas (ONU), criada após a invasão do país liderada pelos Estados Unidos em 2003, encerre sua operação até o final de 2025, dizendo que não é mais necessária porque o Iraque fez progressos significativos em direção à estabilidade.

A missão, com sede na fortemente fortificada Zona Verde de Bagdá, foi criada com um amplo mandato para ajudar a desenvolver as instituições iraquianas, apoiar o diálogo político e as eleições e promover os direitos humanos.

O primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shia al-Sudani, disse que o Iraque deseja aprofundar a cooperação com outras organizações da ONU, mas que não há mais necessidade do trabalho da missão de assistência, conhecida como Unami, na sigla em inglês.