Manifestantes são presos na Universidade da Pensilvânia e no MIT na mais recente repressão a protestos sobre Gaza

Cena semelhante ocorreu simultaneamente no MIT, perto de Boston, onde jornalistas estudantes publicaram que a tropa de choque prendeu pelo menos 10 manifestantes antes de destruir o acampamento e descartar seus pertences.

As invasões da madrugada foram os últimos esforços das autoridades escolares e locais para acabar com as manifestações em dezenas de universidades em todo o país.

Muitos comandos de universidades consideram os acampamentos perigosos e tentam encerrá-los antes das cerimônias de formatura, em maio, que atraem grandes multidões de visitantes externos aos campi.

Os manifestantes pedem um cessar-fogo na invasão de Israel em Gaza e exigem que suas universidades cortem investimentos em empresas com relações com Israel.

Nesta sexta-feira, autoridades da Universidade de Harvard começaram a suspender os alunos envolvidos em um acampamento no campus da escola da Ivy League em Cambridge, Massachusetts, segundo publicação no Instagram do Comitê de Solidariedade com a Palestina da escola.

Na segunda-feira, o presidente interino de Harvard, Alan Garber, disse que o acampamento estava perturbando o ambiente educacional enquanto os alunos faziam os exames finais e se preparavam para a formatura. Ele alertou que os participantes poderiam ser suspensos, impedidos de entrar no campus e possivelmente impedidos de fazer exames e residir em alojamentos da universidade.