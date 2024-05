Padre vira alvo do MPF após dizer que RS 'abraçou a bruxaria e o satanismo'

O MPF (Ministério Público Federal) do Mato Grosso do Sul abriu uma "notícia de fato" para apurar a declaração de um padre que relacionou o desastre no Rio Grande do Sul à falta de fé, declarando que o estado "abraçou a bruxaria e o satanismo".

O que aconteceu

MPF recebeu denúncia na segunda-feira (20) no canal eletrônico de atendimento ao cidadão. A denúncia apontava o "preconceito religioso por parte de um pároco do município de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul". Até esta quarta-feira (22), ao menos 162 pessoas morreram e outros 2.342.460 foram afetados pela tragédia no estado, segundo o governo local.

As declarações foram realizadas pelo padre Paulo Santos, da paróquia São Vicente de Paulo. Gaúcho, o religioso fez as falas ao lado de uma bandeira do estado durante "Missa Solidária, em oração por Rio Grande do Sul", ocorrida no último dia 8 na igreja, segundo a Folha de S.Paulo.