Contra golpistas, parlamentares do Brasil e EUA fecham pacto democrático

No encontro, ela falou também da importância de conseguir a carta compromisso dessa articulação parlamentar em defesa da democracia. Ela pediu apoio do governo para continuar essa agenda para as próximas missões e para que as missões sejam ampliadas para América Latina e Europa.

Já a deputada Jandira destacou que, diante da estruturação internacional da extrema direita, seria importante o avanço dos compromissos entre os grupos democráticos. Ela sugeriu convidar a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos para visitar o país para tratar do estado atual da democracia brasileira e expôr as tentativas de golpe. De acordo com pessoas que estiveram na reunião, Padilha deu seu apoio e considerou que seria fundamental expandir a articulação, incluindo o Parlamento Europeu.

O grupo ainda entregou um resumo da viagem e da carta conjunta para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.