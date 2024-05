Polícia encontra corpo de PM que havia desaparecido no Guarujá

Até agora nove suspeitos de participação no assassinato de Angerami já foram identificados e presos. O último detido, um homem de 41 anos, foi capturado no dia 10 deste mês durante cumprimento de mandado de prisão temporária expedido pela Justiça de São Paulo.

Corpo de policial morto é encontrado no Guarujá Imagem: Divulgação

Edivaldo Aragão, 36, outro preso acusado de envolvimento no crime, confessou ter participado do sequestro e desaparecimento do soldado. Porém, ele foi denunciado à Justiça por impedir e embaraçar investigações envolvendo organização criminosa.

Segundo a Polícia Civil e o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), Aragão mentiu às autoridades com a intenção de atrapalhar as investigações sobre o paradeiro do soldado e de proteger os verdadeiros autores de organização criminosa envolvidos no sumiço do policial militar.

A reportagem não conseguiu contato com o advogado de Edivaldo Aragão. O espaço permanece aberto para manifestações. O texto será atualizado caso haja um posicionamento.

Aragão foi preso por PMs em 14 de abril, horas após Angerami ter sido visto pela última vez. Ele afirmou em depoimento à Polícia Civil que participou do sequestro da vítima. Acrescentou que o militar foi levado para São Vicente, onde acabou morto e o corpo foi jogado da Ponte do Mar Pequeno.