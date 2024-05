Fortes chuvas no Afeganistão deixam 50 mortos, segundo autoridade

Na semana passada, enchentes repentinas causadas por fortes chuvas devastaram vilarejos no norte do Afeganistão, matando 315 pessoas e ferindo mais de 1.600, informaram as autoridades no domingo.

O Afeganistão é propenso a desastres naturais e as Nações Unidas consideram o país um dos mais vulneráveis às mudanças climáticas.

O país tem enfrentado uma escassez de ajuda desde que o Taliban assumiu o poder após a retirada das forças estrangeiras em 2021, uma vez que o apoio ao desenvolvimento, que formava a espinha dorsal das finanças do governo, foi cortado.

(Reportagem de Mohammad Yunus Yawar em Cabul)