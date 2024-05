Morte de presidente do Irã pode acirrar disputa por sucessão de Khamenei, dizem especialistas

Para Raisi, um clérigo xiita de médio escalão, a Presidência era um veículo para alcançar a liderança suprema. "Não há nenhum outro candidato no momento (com) esse tipo de plataforma e é por isso que as eleições presidenciais no Irã, seja qual for o seu desenrolar, serão a primeira decisão sobre o que virá a seguir", disse Nasr.

"GOLPE CONTRA O ESTABLISHMENT"

As opiniões de Raisi ecoaram as de Khamenei em todos os principais tópicos e ele implementou as políticas do líder com o objetivo de consolidar o poder clerical, reprimir os oponentes e adotar uma linha dura em questões de política externa, como as negociações com Washington sobre o programa nuclear iraniano, disseram duas pessoas de dentro do Irã.

A linha dura manteve seu controle em uma eleição parlamentar realizada em março, mas o comparecimento às urnas atingiu o nível mais baixo desde a revolução.

Os críticos viram isso como reflexo de uma crise de legitimidade da elite clerical, em meio às crescentes dificuldades econômicas e à dissidência entre os iranianos que se irritam com as restrições sociais e políticas que levaram a meses de protestos desencadeados pela morte de uma jovem presa pela polícia da moralidade em 2022.

Embora seu nome tenha sido citado com frequência, surgiram dúvidas sobre a possível candidatura de Mojtaba, um clérigo de médio escalão que ensina teologia em um seminário religioso na cidade sagrada xiita de Qom.