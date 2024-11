Josias: Janja não conseguiu influenciar Lula em decisões sobre mulheres

Josias: Na falta de defesa crível sobre golpe, Bolsonaro joga pelo tumulto

Josias também disse mais cedo no programa que, com provas contundentes de seu envolvimento na trama golpista, Jair Bolsonaro busca tumultuar o ambiente ao recriar o antipetismo e explorar a imagem negativa do STF (Supremo Tribunal Federal).

Em post no X, o ex-presidente citou uma reportagem do jornal norte-americano 'The New York Times', que acusou o STF de promover o desmonte da Lava Jato ("uma das maiores ações anticorrupção da história recente", na avaliação da publicação), para se defender das acusações de ser um dos líderes da tentativa de golpe de Estado após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2022.

Bolsonaro frequenta esse inquérito sobre a trama golpista como um personagem indefensável. As provas contra ele são muito eloquentes. Na falta de uma defesa crível, ele joga no tumulto. Bolsonaro tenta recriar um ambiente antipetista, que lá atrás, em 2018, foi a alavanca que o levou à presidência da República, e explorar a imagem negativa de que dispõe o Supremo hoje. Mas ele não tem autoridade para falar sobre aquilo que está pretendendo dizer. Josias de Souza, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra: