CNA, Sebrae e ABDI lançam plataforma de controle e Gestão de IG de café

São Paulo, 25 - A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) em parceria com o Sebrae e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) lançaram, na quinta-feira passada, 21, a Plataforma de Controle, Gestão e Rastreabilidade das Indicações Geográficas (IG) de Café durante a Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte (MG).Em nota, a CNA explicou que o objetivo da plataforma é garantir relacionamento entre o mercado nacional e internacional e potencializar referências como qualidade e origem dos grãos produzidos no País que possuem IGs reconhecidas."Toda a cadeia produtiva será beneficiada, inclusive o consumidor, que poderá acessar o código na embalagem e saber de onde vem esse café, qual a história, sabor e origem", disse a assessora técnica do Instituto CNA, Marina Zimmermann.A analista do Sebrae Nacional, Hulda Giersbrecht, explicou que a plataforma foi desenvolvida com apoio dos cafeicultores e uso de mecanismos de controle das 15 indicações geográficas.O texto divulgado também detalha que atualmente o Brasil tem 16 IGs de café registradas e que 15 delas utilizam a plataforma lançada.