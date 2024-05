No dividido Irã, morte do presidente é recebida com luto silencioso e comemoração discreta

"Ele foi um presidente que trabalhou duro. Seu legado perdurará enquanto estivermos vivos", disse Mohammad Hossein Zarrabi, 28 anos, membro da milícia voluntária Basij na cidade sagrada xiita de Qom.

Mas houve pouca retórica emotiva que acompanhou as mortes de figuras reverenciadas publicamente, como Qasem Soleimani, um comandante sênior da Guarda Revolucionária de elite do Irã, morto por um míssil norte-americano em 2020 no Iraque, cujo funeral atraiu grandes multidões de pessoas, chorando de tristeza e raiva.

Para os oponentes dos governantes clericais do Irã no país e no exílio, Raisi tem sido uma pessoa odiada desde a década de 1980, quando foi acusado de desempenhar um papel de liderança como jurista na execução de dissidentes. O Irã nunca reconheceu a ocorrência de execuções em massa; a Anistia Internacional afirma que 5.000 iranianos, possivelmente mais, foram executados na primeira década após a revolução.

"Parabenizo as famílias das vítimas das execuções", publicou usuário da Internet Soran Mansournia em um fórum online que debate o legado da morte de Raisi.

No entanto, Narges, outro usuário, lamentou que Raisi tenha morrido "como um mártir".

Muitos iranianos disseram esperar que a morte de Raisi tenha pouco impacto sobre a forma como o país será governado, sendo provável que o establishment o substituísse por outra figura com opiniões linha-dura semelhantes.