Após turbulência em voo da Singapore Airlines, tripulações pedem que passageiros apertem os cintos

A Singapore Airlines não diz qual foi o tipo de turbulência, mas especialistas em aviação suspeitam que foi uma turbulência de céu claro (CAT), considerada a mais perigosa.

A CAT é praticamente indetectável com a tecnologia atual, o que significa que pode aparecer sem alerta -- o que torna ainda mais importante que passageiros em um avião usem cintos de segurança sempre que estiverem sentados, dizem especialistas de segurança.

As companhias aéreas são obrigadas por lei a ligar o alerta de cinto de segurança durante a decolagem e o pouso dos voos, mas elas têm seus próprios procedimentos para lidar com turbulência no ar.

Uma testemunha do voo da Singapore Airlines disse que várias pessoas que não estavam usando cinto de segurança foram arremessadas pela cabine quando o avião mergulhou, com muitas batendo as cabeças.

Sara Nelson, presidente da Associação de Comissários de Bordo (CWA), que representa mais de 50.000 profissionais em 20 companhias aéreas, disse que os exemplos de turbulência de céu claro estão crescendo e não podem ser vistos, enfatizando a importância de apertar os cintos durante os voos.

“É uma questão de vida ou morte”, disse Nelson.