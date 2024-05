Chuva intensa retorna a Porto Alegre e moradores precisam sair de casa por novos alagamentos

A cidade contabilizou em 12 horas nesta quinta o volume de chuva esperado para todo o mês de maio. As estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nos bairros Belém Novo e Jardim Botânico, por exemplo, registraram, respectivamente, 129,6 e 108,8 milímetros entre a meia-noite e as 15h desta quinta-feira. A média mensal é de cerca de 100 milímetros.

Em coletiva de imprensa, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), disse que a prefeitura não foi surpreendida pelos temporais, embora moradores critiquem a ausência de alertas para saírem de áreas da cidade.

“A prefeitura não foi pega de surpresa, nós sabíamos que ia chover. Agora, a quantidade de chuva foi excessivamente forte”, afirmou Melo.

O prefeito anunciou a suspensão das aulas nas redes pública e privada nesta sexta-feira e pediu que os voluntários não desmobilizem os abrigos em funcionamento desde o início do mês na cidade. Melo também comunicou a “iminência” de fechamento de comportas que haviam sido abertas nos últimos dias para que a água escoasse da cidade para o Guaíba.

Na tarde desta quinta-feira, cinco das 14 comportas que integram o sistema anticheias de Porto Alegre estavam abertas. Além disso, somente dez das 23 casas de bomba do município, que drenam a água na cidade, estão funcionando.

“Temos uma rede extremamente sobrecarregada, seja por água e, agora, com a sua capacidade reduzida, porque há um grande acúmulo de areia e lodo depositado. Então, isso diminui ainda mais a eficiência dessa rede, o que faz com que a água fique mais superficial, visto que tivemos um grande volume de chuva”, afirmou o diretor do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Maurício Loss.