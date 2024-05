Líderes financeiros do G7 pedirão que Israel mantenha transações bancárias palestinas

STRESA, ITÁLIA (Reuters) - Os líderes financeiros do G7 pedirão a Israel que mantenha ligações bancárias correspondentes entre bancos israelenses e palestinos, para permitir a continuidade de transações, comércio e serviços vitais, de acordo com um projeto de declaração conjunta visto pela Reuters neste sábado.

A declaração, a ser divulgada no final de uma reunião de ministros das finanças e governadores de bancos centrais do Grupo dos Sete no norte da Itália, também apela a Israel "que liberte as receitas de liquidação retidas à Autoridade Palestina, tendo em conta suas necessidades fiscais urgentes".

A declaração ecoa um aviso feito na quinta-feira pela secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, que disse que o fracasso na renovação de uma isenção bancária que expiraria em breve cortaria uma tábua de salvação crítica para os territórios palestinos no meio do conflito devastador em Gaza.