Demanda de eletricidade do México bate recorde em meio a calor extremo e escassez de água

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O México está consumindo quantidades recordes de eletricidade e, ocasionalmente, mais do que sua infraestrutura pode gerar e transmitir, segundo dados oficias, com o calor escaldante aumentando a probabilidade de falta de energia.

No fim da tarde de segunda-feira, o México consumiu 51.595 megawatts de eletricidade ao redor do país, de acordo com dados da operadora Cenace.

Quando a demanda excede a oferta, o país fica muito mais propenso a apagões de energia.