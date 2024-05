Ataque aéreo israelense em Rafah mata 12 palestinos, dizem médicos de Gaza

O governo israelense afirmou que a captura da zona tampão cortou uma rota usada pelo grupo militante islâmico palestino Hamas para contrabandear armas para Gaza durante mais de sete meses de guerra, o que devastou grande parte do território e levantou temores de fome.

Fontes médicas de Gaza disseram que os 12 palestinos, que seriam civis, foram mortos e um número não especificado de outros ficaram feridos em um ataque aéreo israelense enquanto tentavam recuperar o corpo de um civil no centro de Rafah.

Outro civil palestino foi morto em um ataque aéreo no campo de refugiados de Al-Shati, a oeste da Cidade de Gaza, no norte do enclave densamente povoado, disseram os médicos.

Israel relatou confrontos no sul, centro e norte de Gaza, mas não comentou imediatamente as mortes relatadas em Rafah, onde centenas de milhares de palestinos deslocados se refugiaram no início da guerra.

Os serviços de comunicação foram cortados em Rafah, informou a empresa palestina de telecomunicações Jawa em comunicado.

Israel manteve os ataques a Rafah, apesar de uma ordem da Corte Internacional de Justiça, o principal tribunal da ONU, para interromper os ataques.