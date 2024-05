Para ajudar a Airbus, Macron pressiona Canadá para aliviar sanções contra titânio da Rússia

Por David Ljunggren e Michel Rose e Allison Lampert e Tim Hepher

OTTAWA/PARIS (Reuters) - O presidente francês, Emmanuel Macron, interveio pessoalmente para persuadir o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, a conceder à Airbus e outras empresas aeroespaciais alívio das sanções ao titânio russo, de acordo com três pessoas familiarizadas com o assunto.

O pedido delicado foi feito durante um telefonema entre os dois líderes em março, semanas após o Canadá romper com os aliados e impor sanções ao metal, alarmando a Airbus, com sede na França, e outras que ainda dependem de suprimentos russos em fábricas localizadas no Canadá ou em outros lugares.