ESPECIAL-Como a candidatura de Kamala embaralhou o plano de batalha de Trump

"Está claro para todos que ela poderia vencer", disse um conselheiro sênior de Trump, que falou sob condição de anonimato para discutir mais livremente as deliberações internas.

Quando questionada sobre as perspectivas de um mapa de campo de batalha cada vez menor, a equipe de Trump disse que sua estratégia não mudou desde que Kamala se tornou a candidata democrata.

"A equipe de Trump tem anúncios em todos os Estados decisivos, expandimos o mapa político para incluir os tradicionais 'Estados azuis', como Minnesota e Virgínia, com equipes em campo", disse a porta-voz do Partido Republicano Anna Kelly, referindo-se à cor do Partido Democrata.

Ammar Moussa, um porta-voz da campanha de Kamala, disse que Trump e seu companheiro de chapa, o senador JD Vance, estão levando o país para trás, enquanto Kamala está levando o país para a frente. Ele não falou sobre o mapa eleitoral.

As fontes de Trump com as quais a Reuters conversou apontaram três questões: atrasos na veiculação de anúncios contra Kamala, que são vistos como fundamentais para apontar as fraquezas percebidas de um oponente; dúvidas entre alguns líderes e doadores republicanos sobre a escolha de Vance como companheiro de chapa; e preocupações com o próprio Trump, que atropela os esforços de seus assessores para definir Kamala com base em suas posições políticas.

Uma fonte disse que os anúncios contra Kamala demoraram a ser veiculados em parte porque o material teve de ser submetido a grupos de discussão primeiro.