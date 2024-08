Petrobras tem 1º prejuízo em quase 4 anos no 2° tri

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado totalizou 49,7 bilhões de reais entre abril e junho, queda de 12,3% versus o mesmo período de 2023.

Na comparação com o primeiro trimestre, o Ebitda ajustado recuou 17%, influenciado por menores margens de diesel e gasolina, aumento das importações e de itens não recorrentes, com destaque para os efeitos do acordo de trabalho de 2023 e da adesão à transação tributária.

Esses efeitos foram parcialmente compensados pelo aumento das receitas com exportações decorrente, principalmente, da valorização do petróleo Brent.

No segundo trimestre, o custo dos produtos vendidos aumentou 7% em comparação com os primeiros três meses do ano, refletindo os maiores custos com petróleo e derivados importados, retratando a valorização das cotações no momento da formação dos estoques, e a maior participação do petróleo importado na carga processada nas refinarias e do derivado importado no mix das vendas.

A receita de vendas da petroleira somou 122,3 bilhões de reais no segundo trimestre, alta de 7,4% na comparação anual e avanço de 3,9% versus o trimestre anterior.

A empresa havia reportado no mês passado que sua produção de petróleo no Brasil cresceu 2,6% entre abril e junho ante igual período do ano passado, principalmente devido ao avanço operacional de plataformas que entraram em operação ao longo de 2023.