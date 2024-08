Trump posta falsa imagem de apoio de Taylor Swift

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - O ex-presidente Donald Trump publicou uma imagem falsa da estrela pop Taylor Swift pedindo por votos para ele na eleição de novembro.

Uma postagem no domingo feita pelo candidato republicano na rede Truth Social traz Swift vestindo as cores da bandeira dos Estados Unidos e com um cartaz que diz "Taylor Swift Quer Que Você Vote Em Donald Trump".