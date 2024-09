Zelensky chama proposta de paz de Brasil e China de 'destrutiva'

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse em entrevista publicada na quarta-feira que uma proposta de paz da China e do Brasil para a guerra de seu país com a Rússia é "destrutiva" e reclamou que Kiev não estava envolvida no processo.

China e Brasil pediram em maio uma conferência internacional de paz reconhecida por Rússia e Ucrânia, envolvendo participação igualitária de todas as partes, e o que eles chamaram de discussão justa de todos os planos de paz.

"A proposta sino-brasileira é....destrutiva, é apenas uma declaração política", afirmou Zelenskiy ao Metrópoles. "Como vocês podem oferecer 'aqui está nossa iniciativa' sem pedir nada de nós?"