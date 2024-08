Barack Obama é principal atração da Convenção Democrata nesta terça e fará campanha para Kamala

Quase oito anos após o fim de seu período na Presidência dos EUA, Obama continua sendo um dos democratas mais populares do país, à frente de Kamala e do atual governo, segundo pesquisas de opinião pública.

Em um discurso no horário nobre da Convenção Nacional Democrata nesta terça-feira, o primeiro presidente negro dos EUA emprestará seu carisma a uma campanha com poucas especificidades políticas, que até o momento tem se apoiado em um clima alegre e no alívio dos democratas, satisfeitos com o fim da campanha de Biden.

Biden foi o centro das atenções na noite de abertura da convenção na última segunda-feira, aplaudido de pé pelos fiéis do partido e, mesmo a cinco meses do fim do seu mandato, dando um discurso de despedida para o partido ao qual serviu por meio século.

Assim como seus sucessores, Obama presidiu um país muito dividido. Mas suas vitórias foram invejáveis para os padrões atuais de um democrata: ele venceu em 2008 e 2012 por margens saudáveis no Colégio Eleitoral, conquistando não apenas Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, mas também Flórida, Iowa e Ohio, Estados agora considerados fora do alcance de Kamala e do companheiro de chapa Tim Walz.

Mas sua Presidência também alimentou a ascensão do republicano Donald Trump como uma figura titânica da direita, um legado amargo para os progressistas sobre o qual ele poderá refletir em seu discurso.

Em seu discurso, Obama descreverá o que acredita que levará Kamala à vitória e, ao mesmo tempo, alertará os democratas para a difícil tarefa que enfrentarão nas próximas 11 semanas, segundo uma fonte com conhecimento das suas declarações.